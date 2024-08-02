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Muratlı-Tekirdağ yolunda takla atan araçta 1 kişi hayatını kaybetti

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Muratlı-Tekirdağ yolunda meydana gelen trafik kazasında, bir araç takla atarak bir kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Muratlı- Tekirdağ yolunda takla atan araçta, 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Muratlı-Tekirdağ yolu üzerinde cezaevi önünde meydana geldi. İddiaya göre, Rafet Gümüş (82) sevk ve idaresindeki 59 ACF 757 plakalı hafif ticari araç, henüz nedeni öğrenilemeyen şekilde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaşanan talihsiz kazada, Hacı Rafet Gümüş olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Muratlı'ya cami ve okul yaptıran hayırsever Hacı Rafet Gümüş'ün vefatı tüm ilçe halkını üzdü. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme Tekirdağ Muratlı trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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