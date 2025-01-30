Muratlı-Tekirdağ Karayolunda Trafik Kazası: 2 Yaralı

Muratlı-Tekirdağ karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saat 12.00 sıralarında Muratlı-Tekirdağ yolu üzerinde cezaevi mevkii yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre; İsmail K. idaresindeki 39 ABH 894 plakalı otomobil ile Yılmaz K. yönetimindeki 39 NS 095 plakalı otomobil U dönüşü esnasında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri ve Bölge Trafik ekipleri ise olay yerine intikal ederek, yol üzerinde trafik güvenliğini sağladı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ