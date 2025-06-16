Muratlı'da Trafik Denetimleri Sıklaştı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Trafik Büro Amirliği ekipleri, trafik düzenini sağlamak ve sürücüleri bilinçlendirmek amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. İlçe merkezinde gerçekleştirilen uygulamalarda özellikle ters yöne giren ve hatalı şekilde park eden araçlara yönelik kontroller yapıldı.

Yapılan denetimlerde kırmızı ışıkta geçen, ters yönde ilerleyen, hatalı parklanma ve yaya geçitlerini ihlal eden sürücüler tespit edilerek uyarı ve cezai işlem uygulandı. Kurallara uymayan birçok sürücüye trafik ekiplerince idari para cezası kesilirken, bazıları ise cep telefonu numaralarından aranarak araçlarını çekmeleri yönünde ikaz edildi.

Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, trafik güvenliğini sağlamak adına denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti. Yetkililer, sürücülerden trafik işaret ve kurallarına uymalarını, özellikle ters yön ve yaya güvenliği konularında daha dikkatli olmalarını istedi. - TEKİRDAĞ