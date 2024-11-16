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Murat Övüç Hakaret ve Tehdit Suçlamasıyla Mahkemeye Çıktı

Murat Övüç Hakaret ve Tehdit Suçlamasıyla Mahkemeye Çıktı
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Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Instagram'da işletmeci V.A.'ya hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla mahkemeye çıkarak ceza aldı. V.A., Övüç'e '3 kuruşluk' manevi tazminat davası açacağını duyurdu.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, sosyal medya platformunda hakaret ve tehdit ettiği suçlamasıyla çıktığı mahkeme tarafından cezaya çarptırıldı. Hakaret ve tehdide uğradığı iddiasıyla konuyu yargıya taşıyan işletmeci, Övüç'e ayrıca '3 kuruşluk' manevi tazminat davası açacak.

İstanbul'da bir eğlence mekanını işleten V.A. (36), Instagram üzerinden sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün bir paylaşımına eleştiride bulunan bir paylaşım yaptı. Bunun üzerine ise Murat Övüç'ün kendisine "Seni elbet bir yerde göreceğim, elimden kim alacak seni bakalım" diye tehdit savurduğu, "Hadsiz, domez, aç köpek, ayakçı" diyerek de hakarette bulunduğunu iddia eden V.A., İzmir Barosu avukatlarından Alperen Cihan Çetinkaya aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

Montaj diyerek suçlamayı kabul etmedi

Yapılan suç duyurusunun ardından İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde konuyla ilgili duruşma gerçekleşti. Murat Övüç mahkemedeki savunmasında yazışma örneklerinin montaj olduğunu söyleyerek, "Üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum, iddianamede belirtilen yazışmayı ben yapmadım, bu sözler bana ait değil" dedi. Davacı V.A. ise telefonundaki yazışmaların orijinal halini mahkeme başkanına sunarak tehdit ve hakaret mesajlarını gösterdi.

'3 kuruşluk' manevi tazminat davası açacaklar

Mahkeme tarafından hakaret ve tehditten adli para cezasına çarptırılan Murat Övüç hakkında, Avukat Alperen Cihan Çetinkaya '3 kuruşluk' manevi tazminat davası açacaklarını söyledi. Çetinkaya, "Müvekkilim İstanbul'da bir işletmeci ve simaen de Murat Övüç isimli kişiyle tanışıyorlar. Murat Övüç'ün paylaşımlarından dolayı bunun toplumsal ahlaka uygun olmadığını düşünerek bir paylaşım gerçekleştiriyor. Bunun üzerine de Murat Övüç, Instagram üzerinden kendisine 'Hadsiz domez, aç köpek' şeklinde hakaret ve tehdide varan söylemlerde bulunuyor. Bunun üzerine de biz şikayetçi olduk. Şikayetçi olduktan sonra mahkeme aşamasında Murat Övüç bu yazıların montaj olduğunu iddia etti. Ancak tabii ki bizim elimizde olan dijital materyalleri sunarak bu durumun doğru olduğunu kanıtladık. Burada tabii en önemli ayrıntılardan bir tanesi 'domez' kelimesinin aslında bir mahkeme kararına konu olması ve hakaret içerikli sayılması anlamında bir ilk olduğunu ve hakaret literatürüne girmiş olduğunu söyleyebiliriz. Ben de bu kelimeyi araştırdım ve kelimenin LGBT bireylerinin kendi aralarında ağır hakaret şeklinde kullandığı bir kelime olduğunu öğrendik. Nitekim mahkeme de sanırım bu görüşteydi ve buna yönelik bir ceza verdi. Bu cezayı verdikten sonra da biz şahsa karşı 3 kuruşluk bir manevi tazminat davası açtık. Çünkü buradaki asıl amacımız kazanç değil. Instagram üzerinden özellikle ismini ve konumunu kullanarak, rahatlıkla bir insana hakaret etmek veya tehdit etmenin o kadar da ucuz olmadığını göstermek için 3 kuruşluk manevi tazminat davası açtık" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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