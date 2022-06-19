Murat Nehri'nde mahsur kalan çocuğun yardımına vatandaş yetişti Murat Nehri'nde mahsur kalan çocuğun yardımına vatandaş yetişti Ağrı'da, hayvanlarını karşıya geçirmek için Murat Nehri'ne giren çocuğu vatandaşlar boğulmaktan son anda kurtardı. Murat Nehri'nde mahsur kalan çocuğun yardımına vatandaş yetişti AĞRI - Ağrı'da, hayvanlarını karşıya geçirmek için Murat Nehri'ne giren çocuğu vatandaşlar boğulmaktan son anda kurtardı. Ağrı'nın merkeze bağlı 100. Yıl Mahallesinde bulunan Murat Nehri civarında otlattığı hayvanları karşıya geçirmek isteyen çocuk, suyun derinleştiği bölgeye gelince mahsur kaldı. Nehir çıkamayan ve çırpınmaya çalışan çocuğu gören çevredeki vatandaşlar elbiseleriyle suya atlayarak çocuğu bulunduğu yerden çıkardı. Korku dolu anların yaşadığı olayda o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Murat Nehri'nde mahsur kalan çocuğun yardımına vatandaş yetişti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.