Murat Dal'ın öldürülmesiyle ilgili davanın ikinci duruşmasında tanıklar dinlendi

Eskişehir'de 40 yaşındaki Murat Dal'ın eski sevgilisi tarafından öldürülmesiyle ilgili devam eden yargılama sürecinde tanıkların ifadelerine başvuruldu.

Eskişehir'de 40 yaşındaki Murat Dal'ın eski sevgilisi tarafından öldürülmesiyle ilgili devam eden yargılama sürecinde tanıkların ifadelerine başvuruldu.

Çamlıca Mahallesi Yeşilyuva Sokak'ta geçtiğimiz yıl Eylül ayında meydana gelen olayda, Murat Dal ile eski sevgilisi Deniz Ö. ve kardeşi Kemal Selçuk Ö. arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden silah ve bıçak ile yaralanan 40 yaşındaki Murat Dal, hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Deniz Ö. ve kardeşi Kemal Selçuk Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci celsesinde tutuklu sanıklar Deniz Ö. ve Selçuk Ö. duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmaya maktul Murat Dal'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı. Davanın ikinci celsesinde dosyada tanık olarak bulunan Deniz Ö.'nün kızı Merve Kaplanlar ve Deniz Ö.'nün ev sahibi B.S. söz aldı. Maktul ile tutuklu sanık Kemal Selçuk Ö. arasında geçen telefon konuşmasının ses kaydı dinlendi.

"Maktul annemden sürekli para istemeye başladı"

Tanık olarak mahkemede dinlenen Deniz Ö'nün kızı Merve Kaplanlar, "Murat Dal ile annem sosyal medyadan tanıştılar. Kısa süre sonra maktul annemden sürekli para istemeye başladı. Bir süre sonra ailece Murat ile görüşmek istemediğimizi söyledik. Bunun üzerine dayımı darp etti, kardeşimin bisikletini parçaladı ve defalarca tehdit etti" dedi.

"Telefon konuşmalarımızda Deniz'e zarar vereceğini söylüyordu"

Deniz Ö.'nün yaşadığı evin sahibi olan B.S. ise tanık sıfatıyla mahkeme heyetine, "16 ay boyunca kiracımdılar. Önceki süreçte bir sıkıntı yaşamadım. Bir ara maktul Murat bana, 'Kontratı boz, evi bana geçir. Sonra evi bana ver. Eğer ona verir, bana vermezsen evini yakarım' şeklinde tehditte bulundu. Birkaç kez telefon konuşmalarımızda Deniz'e zarar vereceğini söylüyordu. Sıkıntılarının ne olduğunu bilmiyorum ancak para meselesi gibiydi" diye konuştu.

"14 mermiyi de ablana boşaltırım"

Davanın ikinci celsesinde, maktul ile tutuklu sanık Kemal Selçuk Ö.'nün arasında geçen telefon konuşmasının kaydı dinlendi. Kemal Selçuk Ö.'nün kayıt altına aldığı telefon görüşmesinde, maktul Murat Dal'ın "Silahımı aldım. 14 tane mermi var. Yemin olsun 14'ünü de ablana boşaltırım" şeklindeki ifadeleri yer aldı.

Davanın ikinci celsesinin sonucunda mahkeme heyeti tarafından, tutuklu sanıklar Deniz Ö. ve Kemal Selçuk Ö.'nün tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. İddia makamına, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için süre verilirken, duruşma 6 Haziran'a ertelendi. - ESKİŞEHİR