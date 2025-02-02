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Muradiye'de Suçla Mücadele Verileri Açıklandı

Muradiye'de Suçla Mücadele Verileri Açıklandı
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Van'ın Muradiye Kaymakamlığı, ocak ayında yürütülen suçla mücadele çalışmaları hakkında bilgi verdi. 156 düzensiz göçmen, 25 organizatör, uyuşturucu ve silahlar ile gümrük kaçağı sigaralar ele geçirildi.

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye Kaymakamlığı, güvenlik güçleri tarafından yürütülen ocak ayı suçla mücadele verilerini paylaştı.

Muradiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suçla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler paylaşıldı. Açıklamada, "Yürütülen çalışmalarda, ocak ayında yakalanan düzensiz göçmen sayısı 156, yakalanan organizatör sayısı 25, 45 gram uyuşturucu madde, 5 adet uyuşturucu hap, 2 silah, 3 bin 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, çeşitli suçlardan 10 kişi yakalandı. Ocak ayı içerisinde 5 bin 841 araç kontrol edilerek, 169 araca ceza tutanağı tanzim edildi. Çalışmalar sonucunda kayıp bir şahıs da bulundu" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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