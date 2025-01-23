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Muradiye'de Hırsızlık Suçundan Aranan Yabancı Uyruklu Şahıs Tutuklandı

Muradiye'de Hırsızlık Suçundan Aranan Yabancı Uyruklu Şahıs Tutuklandı
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Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, hırsızlık suçundan 11 yıl 13 ay hapis cezası bulunan yabancı uyruklu M.K. yakalanarak cezaevine gönderildi.

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde "hırsızlık" suçundan 11 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu M.K. isimli şahıs tutuklandı.

Muradiye Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'aranan şahıslara yönelik' yapılan çalışmalar neticesinde; 'hırsızlık' suçundan 11 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu M.K. isimli şahıs jandarma ekiplerimizce yakalanarak Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilmiştir. Suç ve suçlularla mücadeleye devam edeceğiz. Emeği geçen kahraman jandarma teşkilatımızı tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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