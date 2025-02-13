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Muradiye'de Aranan 10 Şahıs Yakalandı

Muradiye'de Aranan 10 Şahıs Yakalandı
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Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, kesinleşmiş cezası olan ve aranması bulunan 3 şahıs dahil toplamda 10 kişi yakalandı. Jandarma, huzur ve güvenliğin sağlanması için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kesinleşmiş cezası olan ve aranması bulunan 3 şahıs yakalandı.

Muradiye Kaymakamlığının sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar neticesinde 5 ila 10 yıl kesinleşmiş cezası olan 1 şahıs, 2 ila 5 yıl kesinleşmiş cezası olan 1 şahıs ile ifadeye yönelik aranan 8 şahıs olmak üzere 10 şahıs yakalandı. Vatandaşlarımızın huzur, can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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