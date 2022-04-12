Muradiye'de 10 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Muradiye'de 10 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Muradiye'de 10 düzensiz göçmen yakalandı

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 10 düzensiz göçmen yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - VAN (İHA) – Van'ın Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Keçikıran Mahallesi'nde göçmen kaçakçılığı yapıldığına dair ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, dağlık arazide ilerleyen 10 düzensiz göçmen ile 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Organizatör oldukları değerlendirilen U.A., Y.A. ve V.B. isimli 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından 2 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Münir Karaloğlu, Hisarcık, Jandarma, Muradiye, 3. Sayfa, Haberler

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