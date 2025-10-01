Münih'te Miras Kavgası ve Babalık Tartışması Cinayetle Sonuçlandı

Almanya'da Münih Emniyet Müdürlüğü, kentin kuzeyinde 2 kişinin öldüğü, 1'i ağır 2 kişinin de yaralandığı patlama ile yangının, miras kavgası ve babalık tartışmaları nedeniyle meydana geldiği açıklandı.

Almanya'nın Münih kentinde sabah saatlerinde müstakil bir evde yaşanan patlama ve yangının, aile arasındaki miras kavgası ve babalık tartışmaları nedeniyle meydana geldiği otaya çıktı. Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herrmann ile Münih Emniyet Müdürü Thomas Hampel düzenledikleri ortak basın toplantısında kentin kuzeyindeki Lerchenauer Sokağı'nda müstakil bir evde meydana gelen yangın ve patlama ile sonrasında kentin şehir merkezindeki festival alanına yönelik bomba tehdidine ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Münih Emniyet Müdürü Thomas Hampel, polis ekiplerinin yerel saat ile 04: 42'de bir evde patlama olduğu, silah sesleri duyulduğu ve bir kişinin koşarak uzaklaştığı ihbarı üzerine bölgeye gittiğini söyledi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarına hemen başladıklarını belirten Hampel, polis ekiplerinin 81 yaşındaki bir kadını evin bahçesinde saklanırken bulduğunu ve ağır yaralı olarak hastaneye sevk ettiklerini, 21 yaşındaki bir kadını ise evin üst katından kurtardığını belirtti.

Hampel, polislerin kaçan şüpheliyi patlamanın olduğu eve 5 dakikalık yürüme mesafesindeki göl kenarında yaralı bulduklarını ancak, bu kişinin kısa süre sonra hayatını kaybettiğini açıkladı. Emniyet Müdürü Hampel yaralı kişinin üstündeki sırt çantasının içinde patlayıcı olabileceği gerekçesiyle uzman ekipler eşliğinde olay yerine intikal edildiğini de kaydetti.

Münih Emniyet Müdürü, evin çevresinde arama cihazları ile yapılan çalışmalar sonucu 90 yaşında bir erkeğin de evde hayatını kaybettiğinin belirlendiğini söyledi.

Miras kavgası ve babalık tartışmaları aile içi facia ile sonuçlandı

Alman basını, ailesinin evine patlayıcılar yerleştirip ateşe verdikten sonra intihar eden kişiyi, 57 yaşındaki ev, bahçe ve montaj işleriyle uğraşan Alman vatandaşı "Martin P." olarak paylaştı.

Polisin olayların kronolojik sıralamasına ilişkin yaptığı açıklamaya göre Martin P. önce 90 yaşındaki babasını öldürdü, ardından 81 yaşındaki annesini vurdu. Evi ateşe veren ve patlayıcıları da harekete geçiren Martin P. daha sonra olay yerinden kaçtı ve sonra da göl kenarında intihar etti. İlk tespitlere göre Martin P. ailesi ile arasında uzun süredir miras anlaşmazlığı, kızıyla ise babalık tartışmaları yaşıyordu.

Oktoberfest'e bomba tehdidinde bulunmuştu

Münih Emniyet Müdürlüğü, müstakil evdeki patlama ve yangın ile kentteki büyük Oktoberfest festivalinin açılışının ertelenmesinin ve bir süre kapalı kalması arasında ilişkiye açıklık getirdi. Açıklamaya göre babasını öldüren, annesini ağır yaralayan ve kızının da evdeki yangın ve patlama nedeniyle yaralanmasına neden olan Martin P. kaçarken komşusunun posta kutusuna festival alanına gitmemeleri yönünde bir mektup bıraktı. "Festival alanına gitmeyin orada büyük bir sürprizim var" şeklindeki mektubun varlığının ortaya çıkması sonrası polis festival alanını boşalttı ve arama yaptı. Herhangi bir tehlikenin olmadığının ortaya çıkmasıyla festival alanı yerel saat ile 17.00'da yeniden halka açıldı.

"Radikal bir arka planı yok"

Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herrmann da yaşanan olayların ve bomba tehdidinin aile içi bir anlaşmazlıktan kaynaklandığını belirterek, "Radikal bir arka plan olduğuna dair hiçbir ipucu yok, başka örgütler ve ağlarla da bir bağlantısı yok. Anlaşılmaz olsa da bugün öğrendiğimiz kadarıyla bu tamamen aile içi bir mesele" diye konuştu. Herrmann, 57 yaşındaki Martin P. ile kızı arasında babalık davasına nedeniyle anlaşmazlık olduğunu da belirtti. Herrmann, 21 yaşındaki kadının babası olduğundan şüpheye düşen Martin P.'nin yetkililerle iletişime geçtiğini, tıbbi raporun babalığını doğruladığını ancak Martin P.'nin bunu yine de kabullenemediğini söyledi. - MÜNİH