Muhtarlık seçimleri yüzünden çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti
Siirt merkeze bağlı Konacık köyünde iki aile arasında muhtarlık seçimleri yüzünden çıkan kavgada muhtar adayı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Konacık köyünde muhtarlık seçimleri yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Konacık köyü muhtar adayı İhsan Altın hayatını kaybederken yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Olayın ardından jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemleri alırken, olay ile ilgili incelemenin başlatıldı. - SİİRT