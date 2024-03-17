Muhtarlık kavgasında 1 kişi yaralandı

Siirt'in Şirvan ilçesinde akraba olan iki aile arasında muhtarlık yüzünden çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kapılı köyünde akraba olan iki aile arasında muhtarlık meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi tüfekle yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Şirvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT