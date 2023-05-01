Muhtarın dikkati yangının büyümesini önledi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, eskimiş plastik sandalyelerin üzerine atılan izmarit, yangın çıkmasına neden oldu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, eskimiş plastik sandalyelerin üzerine atılan izmarit, yangın çıkmasına neden oldu. O sırada bölgeden geçen muhtarın dikkati sayesinde yangının tüm evi sarması engellendi.

İddiaya göre, Akarca Mahallesi'nde Mahalle Muhtarı İlknur Güleri Tekin, bölgeden geçtiği sırada bir evin bahçesinde eski koltukların yandığını fark etti. Yangını çevredeki vatandaşlara haber veren Tekin, daha sonra itfaiyeyi aradı. Vatandaşlar, alevlere su dökerek müdahale etti. İhbar üzerine adrese itfaiye, doğalgaz ve polis ekipleri geldi. Yangın, vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Ekipler, olay yerinde soğutma çalışması ve inceleme yaptı.

Yangının, balkonda sigara içen kişi ya da kişilerce eski koltukların bulunduğu hurdalık alana atılan izmaritten çıktığı öğrenildi. Mahalle Muhtarı İlknur Güleri Tekin'in dikkati ise yangının evi sarmasını önledi. - ZONGULDAK