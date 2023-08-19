Muhtar, kavgada bir kişiyi tabancayla vurdu

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde mahalle muhtarı Mehmet D., çıkan kavgada Uğur Demirel'i (29) tabancayla bacaklarından vurup jandarmaya teslim oldu.

Olay, saat 11.30 sıralarında Orhangazi ilçesi Gedelek Mahallesi'ndeki bir kıraathanede meydana geldi. Uğur Demirel ile mahalle muhtarı Mehmet D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle belindeki beylik tabancasını çıkaran Mehmet D., Uğur Demirel'e doğru 3 el ateş etti. Demirel'in her iki bacağına birer mermi isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demirel, buradan da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Mehmet D. ise, olayın ardından jandarma ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.