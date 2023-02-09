Muğlalı başçavuş ve kızı depremde hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremde enkaz altında kalan Muğlalı Jandarma Başçavuş evinde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremde enkaz altında kalan Muğlalı Jandarma Başçavuş evinde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Kafaca Mahallesinden Hatay İl Jandarma Komutanlığında görevli Başçavuş Mehmet Dağdelen ve kızı Melisa Dağdelen Kahramanmaraş depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Hatay İl Jandarma Komutanlığında görevli olan Mehmet Dağdelen ve kızı Melisa Dağdelen'in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Kafaca mahallesine getirilerek yarın toprağa verilecek. - MUĞLA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Jandarma Hatay Muğla 3. Sayfa Haberler

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