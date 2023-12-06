Muğla-Yatağan karayolunda trafik kazası: 6 kişi yaralandı

Muğla-Yatağan karayolu Bahçeyaka kavşağında meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu bildirerek sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesini sağladı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Muğla- Yatağan karayolunda meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza Muğla- Yatağan karayolu Bahçeyaka kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muğla- Yatağan istikametinde seyir halindeki 48 NK 575 plakalı otomobil, Bahçeyakası mahallesine dönüş yapmak isteyen 48 EK 463 plakalı otomobile çapması sonucunda 6 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından 48 EK 463 plakalı otomobilde bulunan yaralılar sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinden sonra 3 yaralı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.1 yaralı Yatağan Devlet Hastanesine ve 2 yaralı ise özel hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, ekipler tarafın kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA