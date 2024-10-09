Muğla Yatağan'da Orman Yangını Hızla Söndürüldü

Muğla'nın Yatağan ilçesinde meydana gelen orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Akgedik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler gönderildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. - MUĞLA