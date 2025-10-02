Haberler

Muğla ve Aydın Sınırındaki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla ve Aydın Sınırındaki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi ile Aydın'ın Bozdoğan ilçesi arasındaki orman yangını, ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemedi.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi ile Aydın'ın Bozdoğan ilçe sınırında çıkan orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Aydın Bozdoğan ilçesi Örentaht mevkiinde çıkış nedeni tespit edilemeyen yangın sonrası bölgeye kara ve hava ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve soğutma çalışması yapılıyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
