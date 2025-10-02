Muğla ve Aydın Sınırında Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi ile Aydın'ın Bozdoğan ilçe sınırında çıkan orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Aydın Bozdoğan ilçesi Örentaht mevkiinde çıkış nedeni tespit edilemeyen yangın sonrası bölgeye kara ve hava ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve soğutma çalışması yapılıyor. - MUĞLA