Muğla ve Aydın'daki Orman Yangınları Hızla Kontrol Altına Alındı

Muğla ve Aydın'daki Orman Yangınları Hızla Kontrol Altına Alındı
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Muğla ve Aydın'da akşam saatlerinde çıkan üç orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangınların önemli bir kısmında helikopterler kullanılarak alevlerin söndürülmesi sağlandı.

Muğla ve Aydın'daki orman yangınları büyümeden söndürüldü

MUĞLA - Muğla ve Aydın'da akşam saatlerinde çıkan üç orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Akşam saatlerindeki çıkan yangınların ilki Aydın Söke Gülbahçe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yangına karara ve hava araçlarıyla müdahale edilerek alevlerin önüne geçildi. İkinci yangın ihbarı saat 18.23 de Muğla Ula Yeşilçam Mahallesi yakınlarından geldi. Ormanlık alanda çıkan yangın havadan helikopterlerinin müdahalesiyle söndürüldü. Üçüncü yangın ihbarı Muğla Datça Aktur mevkiinden geldi. Ekiplerin karadan ve havadan hızlı müdahalesiyle yangın hemen söndürüldü. Yangın bölgelerinde soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR TOSUN - 3.Sayfa
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