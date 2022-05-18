Muğla trafik değerlendirme çalıştayı - Haberler

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Muğla trafik değerlendirme çalıştayı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Muğla trafik değerlendirme çalıştayı

Muğla'nın tüm ilçelerinde yapılan Trafik Çalıştayı'nın ve trafik haftası etkinliklerinin değerlendirildiği toplantı Muğla Valisi Orhan Tavlı Başkanlığında yapıldı.

Muğla'nın tüm ilçelerinde yapılan Trafik Çalıştayı'nın ve trafik haftası etkinliklerinin değerlendirildiği toplantı Muğla Valisi Orhan Tavlı Başkanlığında yapıldı.

Muğla'nın tüm ilçelerinde ilçe protokolü ve ilgili kurumların katılımıyla trafik çalıştayı oturumlarının yapıldığı, çalıştay oturumlarında ilçelerin trafik sorunlarının tespitinin yapılarak çözüm önerileri konularında istişarelerde bulunulduğu belirtildi.

İlçe çalıştay oturumlarında her ilçe için o ilçeye özel çözümlerin ortaya konduğu vurgulanırken, trafik haftası nedeniyle ilçelerde yapılan etkinlikler değerlendirildi

Trafik ekiplerince karayollarında yapılan denetimlerde tespit edilen trafik düzenini ve güvenliğini arttırıcı tedbirlerin en kısa sürede hayata geçirilmesi kararlaştırıldı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Orhan Tavlı, Hisarcık, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

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