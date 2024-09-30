Muğla'nın Ortaca İlçesinde Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
Makine arızası nedeniyle Ortaca açıklarında sürüklenen 11 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı KIYEM ekipleri tarafından kurtarılarak Fethiyle Limanı'na emniyete alındı.
Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında makine arızası yapan 11 metre boylundaki tekne sürüklenirken KIYEM ekipleri tarafından kurtarıldı.
Ortaca Sarıgerme açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 11 metre boyundaki tekneden yapılan yardım çağrısı sonrası, bölgede bulunan Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek Fethiyle Limanında emniyete alındı. - MUĞLA