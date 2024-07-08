Muğla'nın Milas ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı

Muğla'nın Milas ilçesinde 14.30 sıralarında tarım arazisinde başlayan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Milas ilçesine bağlı Alatepe Mahallesinde başlayan yangın sonrası bölgeye çok sayıda hava ve kara ekipleri sevk edildi. İlk müdahale vatandaşlar tarafından çalı çırpı ile yapılırken, ekiplerin yangın bölgesine sevkinden sonra kara ve hava araçları ile orman işçileri yangına müdahale ediyor. - MUĞLA