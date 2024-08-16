Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı

Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Beçin Çamovası yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi havadan ve karada sürüyor. - MUĞLA