Muğla'nın Milas İlçesinde Orman Yangını

Muğla'nın Milas İlçesinde Orman Yangını
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Muğla'nın Milas ilçesindeki Demirciler Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Demirciler Mahallesi'ndeki sarp arazideki ormanlık alanda yangın çıktı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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