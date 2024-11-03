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Muğla'nın Menteşe İlçesinde Orman Yangını Çıktı

Muğla'nın Menteşe İlçesinde Orman Yangını Çıktı
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde Kafaca Mahallesi'nde çıkan orman yangınında itfaiye ve orman ekipleri söndürme çalışmaları yapıyor. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Menteşe ilçesi Kafaca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kafaca İlkokulu'nun üst tarafında yer alan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden ve yangına ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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