Pınar Gültekin cinayeti davasında karar Pınar Gültekin cinayeti davasında karar Muğla'nın Menteşe İlçesi Karabağlar Yaylasındaki bağ evinde öldürülen Pınar Gültekin cinayeti davasının 13'üncü duruşmasında karar çıktı. Pınar Gültekin cinayeti davasında karar MUĞLA - Muğla'nın Menteşe İlçesi Karabağlar Yaylasındaki bağ evinde öldürülen Pınar Gültekin cinayeti davasının 13'üncü duruşmasında karar çıktı. Katil Cemal Metin Avcı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, haksız tahrik indirimi uygulanarak 23 yıla düşürüldü. Mahkemede, katil Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın beraatine karar verdi. İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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