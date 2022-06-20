Pınar Gültekin cinayeti davasında karar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pınar Gültekin cinayeti davasında karar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Pınar Gültekin cinayeti davasında karar Muğla'nın Menteşe İlçesi Karabağlar Yaylasındaki bağ evinde öldürülen Pınar Gültekin cinayeti davasının 13'üncü duruşmasında karar çıktı.

Pınar Gültekin cinayeti davasında karar

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe İlçesi Karabağlar Yaylasındaki bağ evinde öldürülen Pınar Gültekin cinayeti davasının 13'üncü duruşmasında karar çıktı. Katil Cemal Metin Avcı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, haksız tahrik indirimi uygulanarak 23 yıla düşürüldü. Mahkemede, katil Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın beraatine karar verdi.

İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title