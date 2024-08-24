Muğla'nın Marmaris ilçesinde 15 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Atabol Koyu'nda Sahil Güvenlik Botu ve Jandarma ekipleri tarafından düzensiz göçmenler yakalandı.
Muğla'nın Marmaris ilçesi karadan ulaşımın bulunmadığı Atabol koyunda 15 düzensiz göçmen yakalandı.
Marmaris ilçesi Atabol Koyu'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile müştereken kara üzerinde bulunan 15 düzensiz göçmen (beraberinde 5 çocuk) yakalandı. - MUĞLA