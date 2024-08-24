Üye Girişi
Haberler

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 15 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Atabol Koyu'nda Sahil Güvenlik Botu ve Jandarma ekipleri tarafından düzensiz göçmenler yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi karadan ulaşımın bulunmadığı Atabol koyunda 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Marmaris ilçesi Atabol Koyu'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile müştereken kara üzerinde bulunan 15 düzensiz göçmen (beraberinde 5 çocuk) yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Marmaris 3-sayfa Göçmen Dünya 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Somer Şef kime kaşık attı? 24 Ağustos Cumartesi MasterChef kim kaşık aldı, Somer Şef kaşık attı mı? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 24 Ağustos Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 24 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 24 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 24 Ağustos 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle!
title