Muğla'nın Kıyı Kesimlerinde Şiddetli Sağanak Yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından Muğla'nın kıyı kesimlerinde sağanak yağış etkisini gösterdi. Marmaris, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Fethiye'de sabah saatlerinden itibaren şiddetini artıran yağış, özellikle Ortaca'da hayatı durma noktasına getirdi.

İlçede birçok cadde ve sokak yağmur sularıyla dolarken, araçlar yollarda mahsur kaldı. Sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar meydana geldi. Ekiplerin su baskınlarına karşı çalışma başlattığı, yağışların önümüzdeki saatlerde bölgeyi terk etmesi bekleniyor. - MUĞLA