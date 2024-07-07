Muğla'nın Datça ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, saat 16.55'te Datça'nın 251 kilometre açığında 6,97 kilometre derinliğinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Datça genelinde hafif şekilde hissedilirken, deprem sonrası herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi. - MUĞLA