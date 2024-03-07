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Muğla'nın Datça ilçesinde 23 düzensiz göçmen yakalandı

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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında lastik ile yasa dışı yollardan kaçış hazırlığında olan 23 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki 8'i çocuk toplam 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında lastik ile yasa dışı yollardan kaçış hazırlığında olan 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisindeki 8'i çocuk toplam 23 düzensiz göçmen yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Muğla Sahil Güvenlik 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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