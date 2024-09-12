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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 34 düzensiz göçmen ve 6 göçmen kaçakçısı yakalandı

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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında seyreden yelkenli tekne içinde 6 göçmen kaçakçılığı şüphelisi ile birlikte 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında seyreden yelkenli tekne içinde 6 göçmen kaçakçılığı şüphelisi ile birlikte 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli yelkenli tekne durdurulmuş, içerisindeki 34 düzensiz göçmen ve 6 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Göçmen Güncel Dünya Datça

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