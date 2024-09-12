Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 34 düzensiz göçmen ve 6 göçmen kaçakçısı yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında seyreden yelkenli tekne içinde 6 göçmen kaçakçılığı şüphelisi ile birlikte 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli yelkenli tekne durdurulmuş, içerisindeki 34 düzensiz göçmen ve 6 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA