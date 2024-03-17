Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında hareket halindeki lastik bot içinde 26 düzensiz göçmen yakalandı. Datça ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından hareket halinde lastik bot tespit edildi. Görevli Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bot içinde 26 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında hareket halindeki lastik bot içinde 26 düzensiz göçmen yakalandı.
Datça ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından hareket halinde lastik bot tespit edildi. Görevli Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bot içinde 26 düzensiz göçmen yakalandı. - MUĞLA