Muğla Milas-Bodrum Karayolunda Buzlanma Sebebiyle Trafik Kazası

Muğla Milas- Bodrum karayolunda, buzlanma sebebiyle meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Olayda araçlardan biri çarpışmanın etkisiyle refüje savrulurken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Milas - Bodrum Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolda oluşan buzlanma sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüler zor anlar yaşarken, 2 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kazaya karışan araçlardan biri refüje savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza sebebiyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA