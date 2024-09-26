Muğla Merkezli Organize Suç Örgütüne 'KUYU-29' Operasyonu

Muğla merkezli 4 ilde elebaşılığını Ahmet Tanyel'in yaptığı 'Yılmazlar' organize suç örgütüne yönelik Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 'KUYU-29' operasyonu düzenlendi. Operasyon sonucu organize suç örgütü çökertildi.

Muğla İl Jandardma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, örgüt üyesi 14 şüpheli yakalandı. İçixleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Aziz Milletimizin bilmesini İsterim ki; hangi büyüklükte olursu olsun, organize suç örgülerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız. Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Muğla merkezli Trabzon, Antalya ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin Muğla'nın Menteşe ilçesinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik baskı ve cebir kullanarak; suç İşlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten yaralama, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve nitelikli yağma suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyon sonucu: 2 ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda cep telefonu, senet, ruhsat, plaka, POS cihazı ve hard disk ele geçirildi" dedi. - MUĞLA