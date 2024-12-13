Üye Girişi
Haberler
Hakan Fidan canlı yayında açıkladı! Rusya ve İran Esad'ın arkasından böyle çekilmiş
Rusya ve İran Esad'ın arkasından böyle çekilmiş
Bakan Fidan canlı yayında uyardı: Tüm terör unsurları Suriye'yi terk etmeli
Bakan Fidan canlı yayında uyardı: Bugün Suriye'yi terk etsinler
Yeni Suriye Hükümeti, İsrail için harekete geçti
Yeni Suriye Hükümeti, İsrail için harekete geçti
Ünlü iş insanı uçakta olay çıkardı: Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım
"Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım"

Muğla Merkezli 'Kasacılar' Suç Örgütü Çökertildi

Muğla Merkezli 'Kasacılar' Suç Örgütü Çökertildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda, 'Kasacılar' olarak adlandırılan suç örgütü çökertildi. 4 ilde 17 kasa hırsızlığına karışan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı, 52 milyon TL değerinde para ve ziynet eşyası çalan örgütün faaliyetleri ortaya çıkarıldı.

Muğla merkezli 4 ilde yapılan operasyonla, 6 ilde 17 kasa hırsızlığına adı karışan ve 'Kasacılar' olarak adlandırılan suç örgütü çökertildi, gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklandı.

Muğla, Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinde faaliyet gösteren üç ayrı maden ocağından 2024 yılı Ağustos ve Ekim aylarında 52 milyon 410 bin TL değerinde para ve ziynet eşyasını çelik kasalardan çalan şüphelilere yönelik, Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli hırsızlık' soruşturması başlatıldı.

'Kasacılar' organize suç örgütüne yönelik Muğla ve Eskişehir İl Jandarma Komutanlıkları Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri tarafından Muğla merkezli İstanbul, İzmir ve Diyarbakır'da eş zamanlı yapılan operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca şarjörü, 164 adet tabanca fişeği, 9 adet av tüfeği kartuşu, pense, tornavida, İngiliz anahtarı, matkap, lokma, spiral taşı, dürbün, eldiven, çekiç, 12 bin 500 TL ve 4 bin dolar nakit para, 300 gram altın ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.'

'Kasacılar' suç örgütünün Muğla, Eskişehir, Bilecik, Bursa, Düzce ve Balıkesir illerinde 17 kasa hırsızlığı başta olmak üzere 24 olayın sorumlusu olduğu ortaya çıkarıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İşte İsrail'in Suriye saldırılarına Türkiye'nin verdiği yanıt
img

Esad çiftini kahredecek görüntüler
img

Restoranlarda 'zorunlu' 1500 TL harcama limiti uygulaması
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM'de ortalık karıştı: Vekiller fiziki müdahalede bulundu, muhalefet salonu terk etti
Vekiller karşı karşıya geldi, muhalefet salonu terk etti
Hüseyin Yücel, canlı yayında gönlündeki teknik direktörü açıkladı
Canlı yayında gönlündeki teknik direktörü açıkladı
Tekstilde çalışan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı, atölyeler boş kaldı
Suriyelilerin gidişi bir sektörü resmen bitirdi
Herkesin kaçtığı iş mesleği oldu: Ayda bir servet kazanıyor
Herkesin kaçtığı iş mesleği oldu: Ayda bir servet kazanıyor
Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler
Esad çiftini kahredecek görüntüler
Esad rejimini deviren HTŞ liderinden dikkat çeken Türkiye mesajı
Esad'ı deviren isimden çarpıcı Türkiye mesajı

Son Dakika Haberleri

16 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Yengeç, İkizler, Oğlak burcu yorumu! 16 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ben milyar dolarlık adamım diyen Petlas YK Üyesi Abdulkadir Özcan kimdir? Cumhuriyetin ilk yıllarından 1949'a kadar Türkiye'de hangisini bulundurmak, kullanmak ve satmak yasaktı? Sezonu namağlup bitirip 2. olan tek futbol takımı hangisidir? 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde sezonu namağlup bitirip 2. olan tek futbol takımı hangisidir? Türk edebiyatının ilk fabl örneklerinden olan Şeyhî'nin "Harnâme" adlı eseri hangisinin hangisine özenmesini konu alır? Rüyada altın toplamak ne anlama gelir? Rüyada üzüm toplamak ne anlama gelir? Halet Çambel ve Suat Fetgeri Aşeni, hangi olimpiyatlarda eskrim dalında yarışarak Türkiye'yi temsil eden ilk kadın sporcular olmuşlardır? 15 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Balık, Oğlak, Koç burcu yorumu! 15 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Rüyada zeytin toplamak ne anlama gelir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.