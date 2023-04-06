Muğla merkezli iki ilde uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı

Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçeleri ile İzmir'de eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 31 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Fethiye ve Seydikemer ilçeleri ile İzmir'de uyuşturucu tacirlerinin yakalanması için çalışma başlattı. Narkotik Şubesi'nden 104 personel olmak üzere İstihbarat, KOM, TEM, Asayiş Şube, Özel Harekat, İHA Büro, Fethiye ve Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinden oluşan 41 ekip, toplam 168 personel ile 4 narkotik arama köpeğinin de katıldığı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belirlenen 30 adrese sabah saatlerinde yapılan operasyonlarda 31 şüpheli yakalandı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde, 2 hassas terazi, Kaleşnikof, 2 ruhsatsız tabanca ve 527 mermi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor. - MUĞLA