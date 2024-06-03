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Muğla merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı

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Muğla merkezli 6 ilde gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 18 şüpheli tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla merkezli 6 ilde gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 18 şüpheli tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, KOM ve Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele (GKİT) Şube Müdürlüğü tarafından Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda suç örgütü kurmak suretiyle göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 32 şüpheli şahıs hakkında altı ay süren çalışmalar neticesinde düğmeye basıldı. Muğla merkezli 6 ilde (Muğla, Antalya, İstanbul, İzmir, Manisa, Osmaniye) "Mektep Suç Örgütü Üyesi" isimli göçmen kaçakçılarına yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda 18 şüpheli tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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