Muğla Menteşe'de Orman Yangını

Muğla Menteşe'de Orman Yangını
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde Yeşilyurt Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki ormanlık alanda yangın başladı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı sonrasında bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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