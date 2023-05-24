Muğla jandarmasının hassas burunları uyuşturucuya geçit vermedi
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde arama köpekleri Kont ve Kaptan eşliğinde gerçekleştirdikleri operasyonlarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirirken 5 şüpheli şahıs da gözaltına alındı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde arama köpekleri Kont ve Kaptan eşliğinde gerçekleştirdikleri operasyonlarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirirken 5 şüpheli şahıs da gözaltına alındı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından 23-24 Mayıs 2023 tarihleri arasında Datça'nın Yaka, Ula'nın Karabörtlen ve Milas'ın Güllük Mahallelerinde uyuşturucu madde arama köpekleri Kont ve Kaptan ile uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonda; 14 kök kenevir bitkisi, 4 kök skunk bitkisi, 231 gram kubar esrar, 4 gram kenevir tohumu, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirilirken, 5 şüpheli şahıs da gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA