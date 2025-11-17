Haberler

Muğla Jandarmasından Suçla Mücadelede Başarılı Operasyonlar

Güncelleme:
Muğla İl Jandarma Komutanlığı, 10-16 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarla 59 aranan şahsı yakaladı, bunlardan 17'si tutuklandı. Jandarma denetimleriyle suç oranında azalma sağlandığı bildirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10-16 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği kapsamlı denetim ve operasyonlarla asayişi sağlama çalışmalarına hız kesmeden devam etti. Bir hafta süren bu çalışmalar sonucunda toplam 59 aranan şahıs yakalandı, bunlardan 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, belirtilen tarihler arasında toplam 3 bin 681 devriye icra etti. Bu devriyeler sırasında güvenlik güçleri 42 bin 608 şahıs ve 19 bin 260 araç üzerinde kontrol gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde arandığı tespit edilen şahıslar tek tek yakalandı. Jandarma ekiplerinin başarılı operasyonları neticesinde yakalanan toplam 59 şahıs'ın suç dağılımı şu şekilde: Dolandırıcılıktan 7 kişi, Hırsızlık olayından 4 kişi, Kaçakçılık olayından 6 kişi, Uyuşturucu Madde Suçlarından 4 kişi, Diğer Suçlar ise 38 kişi Yakalandı. Bu şahıslardan 17'si adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

"JASAT'tan kritik yakalamalar"

Jandarma Dedektifleri (JASAT) de özel çalışmalarla aranan şahısların peşini bırakmadı. JASAT tarafından, hakkında yakalama kararı bulunan toplam 4 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen bu şahıslardan 2'si tutuklanarak cezaevine konuldu.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk bölgesinde alınan sıkı tedbirler ve aralıksız denetimler meyvesini verdi. Açıklanan verilere göre; Kasten Yaralama, Oto Hırsızlığı, Hakaret, Mala Zarar Verme suçlarında belirgin bir azalma meydana geldiği bildirildi. Muğla Jandarması, vatandaşların huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
