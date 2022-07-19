Muğla Jandarması orman yangını teyakkuzunda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından fırtına ve düşük nem nedeniyle Muğla'ya yangın uyarısı yapılmasının ardından jandarma ekipleri ormanlık alanlarda devriye görevine çıktı.

Orman yangını konusunda en hassas iller arasında yer alan Muğla'da son yılların en sıcak mevsimi yaşanırken, Marmaris ve Datça'da çıkan orman yangınları sonrası tüm kurumlar teyakkuza geçti. Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Muğla'nın 13 ilçesinde gerçekleştirilen devriye görevinde vatandaşların yaşadıkları alanlarda ateş ve sigara konusunda uyarılarda bulunuldu. Ula Akyaka Jandarma Karakol ekipleri tarafından Akyaka-Akbük arasındaki ormanlık alanda motorize ekipler ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri devriye görevi yaptı. Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı motorize ekipleri, ormanlık alanda yapılan devrinin yanında dron ile de bölgenin ormanlık alanını taradı. Ekipler, Akyaka Orman Çadır Kampı'na giderek burada tatillerini geçiren vatandaşları ateş yakmamaları ve sigara izmariti konusunda uyardı. Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Yılanlı bölgesinde ormana hakim tepelerde dürbün ile ormanlık sahayı kontrol etti. Ekipler, orman yollarında dolaşarak devriye görevini yürüttü.

Muğla genelindeki 13 ilçede, 102 araç ve 335 personel ile denetimler önümüzdeki günlerde de sürecek. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa