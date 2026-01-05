Muğla Jandarmasının Aralık ayı bilançosu: Değişik suçlardan 147 tutuklama

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, 2025 yılının son ayında gerçekleştirdiği yoğun mesai ile suçlulara göz açtırmadı. Aralık ayı boyunca yürütülen operasyon ve denetimlerde toplam 372 şahıs yakalanırken, asayiş olaylarında gözle görülür bir düşüş kaydedildi.

Muğla genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-31 Aralık tarihleri arasında kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Bir aylık süre zarfında jandarma ekipleri tarafından 9 bin 268 devriye faaliyeti gerçekleştirildi.

Ekiplerin titizlikle yürüttüğü kontroller kapsamında 82 bin 215 şahıs ile 9 bin 730 araç denetimden geçirildi. Yapılan sorgulamalar sonucunda çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen şahıslar adalete teslim edildi.

Hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda; dolandırıcılık suçundan 21, hırsızlık suçundan 21, kaçakçılık suçundan 10, uyuşturucu madde suçlarından 32, diğer suçlardan 288 şahıs olmak üzere toplam 372 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen zanlılardan 122'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), aranan şahısların yakalanmasında etkin bir rol oynadı. JASAT dedektifleri tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 35 şahıs ele geçirildi. Bu şahıslardan 25'i çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak parmaklıklar ardına gönderildi. Jandarma tarafından değişik suçlardan toplam 147 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk sahasında aldığı sıkı tedbirler ve önleyici faaliyetler meyvelerini verdi. Verilere göre; Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma, Kasten Yaralama, Hakkı Olmayan Yere Tecavüz, İmar Kirliliğine Neden Olma suçlarında geçtiğimiz dönemlere oranla belirgin bir azalma meydana geldiği bildirildi. Muğla Jandarması, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak adına 7/24 esasına göre çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. - MUĞLA