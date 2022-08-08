Muğla haberleri! Seydikemer'de kamyon kasasında 64 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Muğla haberleri! Seydikemer'de kamyon kasasında 64 düzensiz göçmen yakalandı

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Muğla haberleri! Seydikemer'de kamyon kasasında 64 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla haber: Muğla'nın Seydikemer ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan kamyonun kasasında 64 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan kamyonun kasasında 64 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Boğaziçi Mahallesi Yedi Burunlar Mevkii'nde kamyonlar vasıtasıyla çok sayıda kaçak göçmen getirileceği ihbarını alan Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı operasyon için düğmeye bastı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri durdurdukları bir kamyonun kasasında 64 düzensiz göçmen yakaladı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenilirken, Kamyon sürücüsü A.G. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Seydikemer Jandarma Muğla 3. Sayfa Haberler

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