Muğla haberleri: Milas'ta yük taşıyan araçlar denetleniyor 3. Sayfa Haberleri Muğla haberleri: Muğla'nın Milas ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yük taşıyan araçlara yönelik denetimler devam ediyor. Muğla'nın Milas ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yük taşıyan araçlara yönelik denetimler devam ediyor. Milas Çevre yolunda yapılan denetimlerde sürücülerin çalışma saatlerine yönelik takograf çıktıları incelenirken, hız denetimi, tonaj kontrolü yapıldı. Tehlikeli şerit değiştirme, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanımında kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre güvenli trafik akışını sağlamak ve kazaların önüne geçebilmek adına denetimlerin şehrin farklı noktalarında artarak devam edecek. - MUĞLA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Muğla haberleri: Milas'ta yük taşıyan araçlar denetleniyor - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.