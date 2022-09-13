Milas'ta 75 düzensiz göçmen yakalandı 3. Sayfa Haberleri Milas'ta durdurulan kamyonların içerisinde 75 düzensiz göçmen yakalanırken olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Göçmenlerin göç idaresi müdürlüğüne gönderildiği belirtildi. Muğla'nın Milas ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen devriye görevi sırasında şüphe üzerine Milas'ın Ovakışlacık Mahallesi sınırları içerisinde iki kamyon durduruldu. Kamyonun kasa kısmında yapılan aramada yasadışı yollarla yurtdışına çıkmaya çalışan 75 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 4 kişi ise gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki ifade işlemleri devam ederken göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Hisarcık Milas Muğla 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Milas'ta 75 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.