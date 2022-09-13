Milas'ta 75 düzensiz göçmen yakalandı
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Milas'ta durdurulan kamyonların içerisinde 75 düzensiz göçmen yakalanırken olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Göçmenlerin göç idaresi müdürlüğüne gönderildiği belirtildi.
Muğla'nın Milas ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen devriye görevi sırasında şüphe üzerine Milas'ın Ovakışlacık Mahallesi sınırları içerisinde iki kamyon durduruldu. Kamyonun kasa kısmında yapılan aramada yasadışı yollarla yurtdışına çıkmaya çalışan 75 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 4 kişi ise gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki ifade işlemleri devam ederken göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa