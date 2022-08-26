Muğla haberleri: Menteşe'de kaza: 1 ölü 3. Sayfa Haberleri Muğla haberler... Muğla'nın Menteşe İlçesi sanayi yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, sanayi esnaflarından Süleyman Küçem kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Muğla'nın Menteşe İlçesi sanayi yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, sanayi esnaflarından Süleyman Küçem kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, Orhaniye Mahallesi Şehit Asteğmen Yıldıray Çeltikoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Çıraklık Eğitim Merkezi istikametinden gelen Nihat K. idaresinde 34 EVZ 605 plakalı araç sürücüsü ile Süleyman Küçem'in sevk ve idaresindeki 48 NY 024 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan Süleyman Küçem, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - MUĞLA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Muğla 3. Sayfa Haberler

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