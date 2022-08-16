Muğla haberleri... Marmaris'te 134 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla yerel 3. sayfa haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen üç ayrı düzensiz göçmen olayında toplam 134 düzensiz göçmen kurtarıldı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen üç ayrı düzensiz göçmen olayında toplam 134 düzensiz göçmen kurtarıldı. Marmaris açıklarında lastik botlar içerisinde Türk karasularına geri itilen 53 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Yine Marmaris açıklarında farklı saatlerde Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına 4 can Salı ve bir lastik bot içeresinde 81 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildiler. - MUĞLA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Marmaris Muğla 3. Sayfa Haberler

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