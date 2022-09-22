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Muğla haberleri! Marmaris emniyetinden kaçak göçmenlere baskın

3. Sayfa Haberleri

Muğla haberine göre Marmaris emniyetinden kaçak göçmenlere baskın Muğla'nın Marmaris ilçesinde yasadışı yollar ile gelerek konaklayanlara yönelik şok baskınlar yapıldı.

Marmaris emniyetinden kaçak göçmenlere baskın

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde yasadışı yollar ile gelerek konaklayanlara yönelik şok baskınlar yapıldı.

Marmaris İlçe Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen uygulamalarda eş zamanlı olarak 23 konaklama tesisine baskın yapıldı 105 belgesi olmayan düzensiz göçmen il göç idaresine sevk edilirken konaklama tesisi işletmecilerine büyük cezalar yağdı.

Düzensiz göçmenlere yönelik yapılan eş zamanlı uygulamalar Asayiş Şube Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü unsurları ile 23 hotel ve apart ta yapıldı. Yapılan uygulamalarda kimlik, pasaport ve konaklama izni kontrolleri yapıldı. Belgeleri olmayan 105 düzensiz göçmen ekipler tarafından ilçe emniyet merkezine götürülürken bu kişileri konaklatan işletmeler hakkında idari cezalar ve tutanaklar tutuldu.

Yasa dışı yollar ile konaklayan ve belgeleri olmayan 105 düzensiz göçmen Marmaris ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan işlemlerinin ardından il göç idaresine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl - 3. Sayfa

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